Москва, 13 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали, сообщили 13 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России Работа сотрудников МЧС России на рынке «Садовод» в Москве

«В 11:43 мск пожар локализован на площади 30 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Пожар на рынке «Садовод» в Москве вспыхнул утром 13 июня. Сообщение поступило в МЧС в 10:38 мск. Позже стало известно, что огонь охватил три торговых павильона.

О пострадавших не сообщалось. В интернете появились фото — и видеоматериалы: пламя быстро распространяется, наблюдается сильное задымление.