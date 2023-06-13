Москва, 13 июня, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Три павильона загорелись на московском рынке «Садовод», сообщили корреспонденту ТАСС в экстренных службах города.

Кадр из видео Пожар на московском рынке «Садовод»

«По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», — заявил представитель экстренных служб.

Информация о пожаре поступила 13 июня в 10:38. Сведения о пострадавших пока не поступали.

На кадрах, появившихся в соцсети, видно, как пламя быстро распространяется, торговцы в спешке пытаются спасти товар.

Как сообщало ИА Регнум, рынок «Садовод» горел 23 мая этого года. Тогда в главке МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на третьих этажах трёх торговых павильонов.