Три павильона горят на московском рынке «Садовод»
Москва, 13 июня, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Три павильона загорелись на московском рынке «Садовод», сообщили корреспонденту ТАСС в экстренных службах города.
Кадр из видео
Пожар на московском рынке «Садовод»
«По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», — заявил представитель экстренных служб.
Информация о пожаре поступила 13 июня в 10:38. Сведения о пострадавших пока не поступали.
На кадрах, появившихся в соцсети, видно, как пламя быстро распространяется, торговцы в спешке пытаются спасти товар.
Как сообщало ИА Регнум, рынок «Садовод» горел 23 мая этого года. Тогда в главке МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на третьих этажах трёх торговых павильонов.