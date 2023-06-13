Москва, 13 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Бывших работников российского оборонно-промышленного комплекса задержали за работу на украинские спецслужбы, сообщили 13 июня в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ФСБ, задержанные — российские граждане. Сотрудничая с Главным управлением разведки украинского минобороны, они планировали взрывы на территории Курской и Белгородской областей. Целью подрыва железнодорожной инфраструктуры было нарушить снабжение подразделений ВС РФ, участвующих в СВО.

При задержании у них изъяли четыре килограмма взрывчатки, конструкторскую документацию, военные изделия и $150 тыс. Кроме того, отмечает ФСБ, бывшие сотрудники российского ОПК передавали Киеву документацию и образцы изделий для ВКС России.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 275 («Государственная измена»), части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»).

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании Национального антитеррористического комитета 13 июня глава ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы целенаправленно стремятся нарушить железнодорожное сообщение в РФ на приграничных к зоне СВО территориях.

В НАК отметили, что с начала спецоперации на объектах российского транспорта сотрудники спецслужб РФ Читайте также: предотвратили 28 диверсий и терактов.