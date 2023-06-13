Москва, 13 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Объекты российского транспорта возле зоны проведения спецоперации стали целями украинских спецслужб, сообщили 13 июня в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

С февраля 2022 года на объектах транспорта в России удалось предотвратить 28 диверсий и террористических актов. Информация представлена на заседании НАК, которое провёл 13 июня директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, одна из целей спецслужб и националистических формирований Украины — нарушение транспортного сообщения, прежде всего вблизи зоны проведения спецоперации.

Также украинские спецслужбы стремятся создать препятствия для перевозок подразделений российской армии и сорвать снабжение новых российских регионов.

«Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — сообщили в НАК.

Отмечается, что российские службы принимают меры для предотвращения подобных преступлений. Кроме того, российские структуры будут осуществлять системный контроль за такой работой на местах, чтобы обеспечить транспортную безопасность.

В ходе заседания приняли решение ввести дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защиты объектов российского транспортного комплекса, резюмировали в НАК.

После начала СВО периодически появляется информация о диверсиях на железной дороге на территории России. Поджоги происходили как в приграничных к СВО районах, так и в других регионах.