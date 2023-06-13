Брюссель, 13 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Швеция может войти в Североатлантический альянс к июльскому саммиту организации в Вильнюсе. Об этом 13 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Я уверен, что Швеция станет полноправным членом [альянса]. И возможно, что это произойдёт к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце [июле], но я не могу этого гарантировать», — сказал он.

Генсек НАТО уточнил, что, по его мнению, Швеция прошла для этого долгий путь и приобрела необходимый для всё большей интеграции в альянс статус, однако блоку необходима ратификация такого решения всеми входящими в него государствами.

«И мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло как можно скорее», — пояснил Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США надеются на завершение процесса вступления Швеции в НАТО до начала июльского саммита организации в Вильнюсе. Он добавил, что Стокгольм, по его мнению, приложил достаточно усилий, чтобы не было никаких сомнений по вопросу вхождения королевства в альянс.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, после начала конфликта на Украине. При этом Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО.