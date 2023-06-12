Вашингтон, 12 июня, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 12 июня, что Соединённые Штаты рассчитывают на завершение процесса входа Швеции в НАТО до начала июльского саммита в Вильнюсе.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Я считаю приемлемым, что в ходе этого процесса каждый член альянса заявляет о своих озабоченностях. С нашей точки зрения, и, что важно, так считают почти все члены НАТО, настало время для Швеции завершить формальное вступление в альянс. Наше ожидание состоит в том, что это случится до саммита НАТО в Вильнюсе», — заявил он.

Блинкен отметил, что Швеция, по мнению США, приложила достаточно усилий, чтобы по поводу её вступления в альянс не возникало никаких сомнений.

Ранее в Швеции объявили, что могут разместить войска НАТО до вступления в альянс. Об этом заявили премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон. По их словам, это решение посылает чёткий сигнал России и укрепляет оборону Швеции. Чиновники отметили, что это может произойти в рамках подготовки к будущим взаимодействиям в совместных операциях с НАТО.