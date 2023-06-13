Москва, 13 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. У России имеются микросхемы для военной техники собственного производства, и ей не нужны для этого зарубежные чипы. Об этом 13 июня заявил заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ-2023.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Звучало это несколько странно как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая прошлой осенью заявила, что в России достают из зарубежной бытовой техники чипы для дальнейшего использования их в оружии и боеприпасах.

Мантуров уточнил, что часто под аппаратуру создаются отдельные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. При этом вице-премьер отметил, что для бытовой техники и электроники используются общедоступные чипы, производимые многими странами и в первую очередь — дружественными к России.

«Если речь идёт о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мантуров рассказал, что российский комплекс ПВО С-350 «Витязь» в зоне проведения спецоперации впервые в мире поразил цель в автоматическом режиме. Он уточнил, что это произошло благодаря искусственному интеллекту и без участия человека.