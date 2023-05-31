В Краснодарском крае полностью ликвидирован пожар на Афипском НПЗ
Глава Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на Афипском НПЗ
Краснодар, 31 мая, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщил 31 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
Кондратьев подтвердил полную ликвидацию возгорания на Афипском НПЗ и выразил благодарность всем службам за оперативную и профессиональную работу.
Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на территории Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительной причиной пожара губернатор региона Кондратьев назвал прилёт беспилотника.
Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.