Краснодар, 31 мая, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Об этом сообщил 31 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Кондратьев подтвердил полную ликвидацию возгорания на Афипском НПЗ и выразил благодарность всем службам за оперативную и профессиональную работу.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на территории Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Предварительной причиной пожара губернатор региона Кондратьев назвал прилёт беспилотника.

Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.