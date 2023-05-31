Краснодар, 31 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, предварительно, из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, написал в своём Telegram-канал глава региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — сообщил губернатор.

Возгорание удалось локализовать на площади в 100 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты предприятия, а также сотрудники МЧС и других экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая на улице Морской в Краснодаре прогремели два взрыва. Вениамин Кондратьев рассказал, что причиной происшествий стало падение двух беспилотников. 28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил о попытке нескольких дронов приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Все аппараты удалось сбить, защитив инфраструктуру предприятия. В этот же день глава администрации Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин заявил, что на полях сельскохозяйственной компании ООО «Курбис» разбился неустановленный беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.