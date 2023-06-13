Флорида, США, 13 июня, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Судья Джонатан Гудман, который будет председательствовать в ходе вынесения бывшему президенту США Дональду Трампу обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, запретил СМИ вести фото — и видеосъёмку появления экс-главы Белого дома в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В этой связи мне кажется неуместным принимать решения относительно порядка проведения будущих заседаний», — заявил Гудман, отметив, что съёмка судебного процесса может помешать обеспечению безопасности в зале суда.

В постановлении, опубликованном на официальном сайте суда Южного округа штата Флорида, судья подчеркнул, что его участие в деле Трампа, вероятнее всего, ограничится этим появлением.

В понедельник, 12 июня, Дональд Трамп прибыл во Флориду, где во вторник состоится судебное заседание. По информации телеканала CNN, арест Трампа не планируется, а в здании суда кандидат в президенты пробудет максимум 2-3 часа.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Трампа Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter сообщила, что экс-президент после заседания суда выступит перед сторонниками в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.