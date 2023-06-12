Вашингтон, 12 июня, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп 12 июня прибыл во Флориду, где во вторник состоится судебное заседание — суд предъявит бывшему президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации источника, арест Трампа не планируется, в самом здании суда в Майами он пробудет 2-3 часа. Сам кандидат в президенты США уже назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы.

Ранее официальный представитель Трампа Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter анонсировала выступление бывшего президента перед сторонниками 13 июня после заседания суда. Мероприятие пройдёт в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что после предъявленных ему обвинений резко возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию. Также экс-глава Белого дома назвал пародией на правосудие злобное преследование со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.