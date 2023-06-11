Нью-Джерси, США, 12 июня, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп намерен выступить перед сторонниками 13 июня после заседания суда. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила официальный представитель Трампа Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Дональд Трамп выступит в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, 13 июня в 20:15 (14 июня 03:15 по московскому времени)», — говорится в распространённом сообщении.

В пятницу суд Южного округа Флориды опубликовал обвинительное заключение. Обвинения предъявлены Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте в ненадлежащем хранении секретных документов.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-глава Белого дома заявил, что не намерен отказываться от участия в президентской гонке. Трамп также отметил, что после предъявленных ему в пятницу обвинений существенно возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию.