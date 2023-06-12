Вашингтон, 12 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Телеканал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить его выступления в Twitter. Об этом 12 июня сообщил американский портал Axios.

Gage Skidmore Такер Карлсон

Отмечается, что телеканал потребовал от бывшего ведущего прекратить показ конкурирующего сериала в Twitter, который собрал в совокупности 169 миллионов просмотров за первые два эпизода.

Также указывается, что в письме Fox News говорится, что оно не предназначено для публикации. При этом уточняется, что телеканал продолжает платить Карлсону, утверждая, что, по условиям контракта, производимый бывшим ведущим контент остается эксклюзивным для Fox News до 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля американского ведущего Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News. Он выступал с резкой критикой в адрес президента США Джо Байдена. Также в одном из своих шоу ведущий призывал начать расследование в отношении сына американского президента Хантера Байдена.

Позднее, 7 мая, американский журналист Джексон Хинкл написал, что Карлсона уволили из Fox News из-за его бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском. Он уточнил, что владелец Fox News Руперт Мердок непосредственно перед увольнением телеведущего общался с украинским лидером.