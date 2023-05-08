Вашингтон, 8 мая, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом 7 мая написал американский журналист Джексон Хинкл в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — заявил Хинкл.

Также журналист привёл ссылку на статью британского издания Independent, автор которой открыто пишет об обеспокоенности владельца Fox News Руперта Мердока позицией Карлсона по Украине. Отмечается, что непосредственно перед увольнением телеведущего Мердок общался с украинским лидером Зеленским.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущий Такер Карлсон в своём первом видеообращении в соцсетях после ухода с американского канала Fox News раскрыл, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. Как пояснил журналист, дебаты о важных вещах оказались в стране под запретом по решению «обеих политических партий».

Видеообращение Такера Карлсона, опубликованное в социальной сети Twitter после его ухода с канала Fox News, набрало более 62 млн просмотров, что в полтора раза больше, чем ролик американского лидера Джозефа Байдена о его выдвижении на второй срок.