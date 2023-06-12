Москва, 12 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) совместно с другими ведомствами согласовало открытие с 12 июня дополнительного маршрута движения для пассажирских рейсов в открытые аэропорты юга страны. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Росавиации отметили, что новый коридор предназначен для полётов в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкалу, Нальчик, Сочи, Ставрополь. Благодаря этому количество рейсов на юг России вырастет.

Кроме того, новый маршрут позволит не использовать воздушное пространство Казахстана. В среднем полётное время на новом пути будет меньше на 35 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании готовятся возобновить полёты в Тунис. Перевозчики оценивают технические возможности для этого.