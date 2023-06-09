Москва, 9 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Российские авиакомпании заинтересованы начать полёты в курортные города Туниса, сообщила 9 июня пресс-служба ведомства на своём сайте.

Habib M’henni Тунис

Как сказано в сообщении, перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полётов по данному направлению.

Кроме того, Росавиация рекомендовала туниской авиакомпании рассмотреть вопрос начала перевозок в другие регионы России с целью расширения географии полетов и развития туризма.

Накануне стало известно, что в России 12 июня планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг, что позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута.

В мае сообщалось, что Россия и Индонезия начали рассматривать вопрос запуска прямых рейсов и чартеров между странами. А в марте глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что в России на 2023 год прорабатывается открытие авиасообщения с несколькими странам, в том числе планируются рейсы в Африку, открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полётов в Южную Корею, Монголию, Вьетнам и Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек.