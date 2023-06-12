Москва, 12 июня, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Депутата из Ханты-Мансийского автономного округа Александра Колодича убили в Новой Москве, сообщил 12 июня Telegram-канал «112».

dumahmao.ru Александр Колодич

Уточняется, что в подвале частного дома нашли тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Нашли и госпитализировали также жену убитого — женщину 55 лет с множественными ножевыми ранениями.

По данным канала, полиция задержала помогавшего Колодичу и его жене в уходе за приусадебным участком рабочего. Его подозревают в нападении на супружескую пару, меру пресечения 39-летнему мужчине изберут в ближайшее время.

Уголовное дело взяла на контроль прокуратура Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Погибший — глава строительной фирмы «Монолит» Виктор Алиев. Нашли труп на территории стройки, возбуждено уголовное дело.