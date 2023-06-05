Санкт-Петербург, 5 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Тело мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили на территории строительного объекта в Приморском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили 5 июня в городском управлении Следственного комитета.

Кадр из видео

«Следователями совместно со следователями-криминалистами Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу, сотрудниками регионального управления МВД при участии судебно-медицинского эксперта проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3811120" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Тело мужчины 1975 года рождения было обнаружено на территории стройки рано утром 5 июня, добавили в СК. Расследование взято на контроль руководством главного следственного управления СК по Петербургу.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник, близкий к правоохранительным органам, сообщило, что убитый, по предварительным данным, — директор строительной компании «Монолит» Виктор Алиев.

2 июня в прокуратуре Красноярского края сообщили, что экс-депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева признали виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова в 2017 году. Суд приговорил Хашиева к 16 годам лишения свободы, а исполнителя убийства Виктора Шестакова — к 14 годам лишения свободы.

3 июня в МВД России сообщили, что власти Парагвая выдали Москве двоих граждан России, обвиняемых в нескольких преступлениях, включая убийства, похищение человека и мошенничество. Оба подозреваемых разыскивались по каналам Интерпола. Граждан передали сотрудникам МВД и ФСИН в аэропорту Асунсьона.