Лондон, 11 июня, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление украинских войск не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни США или НАТО. Об этом он сказал 11 июня в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена», — прокомментировал Херш начавшееся контрнаступление ВСУ.

Журналист допустил, что НАТО не только готовится вступить в войну на Украине, а уже участвует в ней, если говорить о подготовке и консультировании.

В настоящее время, по словам Херша, в украинской армии много отдельных групп, некоторые из них назвали контрнаступление как «заранее обречённое».

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало украинского контрнаступления, об этом говорит применение стратегических резервов. Все предпринятые попытки контрнаступления ВСУ провалились, при этом наступательный потенциал существует.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил контрнаступательные действия ВСУ лишь 10 июня на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Один из украинских командиров рассказал британскому изданию The Telegraph о «невероятной» линии обороны России длиной 965 километров, которую ВСУ будет сложно прорвать. В британской разведке эту сеть назвали одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений в мире.