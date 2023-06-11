Екатеринбург, 11 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. У самолёта авиакомпании Red Wings, которая выполняла рейс по маршруту Анталья — Екатеринбург, при посадке в аэропорту Кольцово отказал механизм управления передней стойкой шасси, сообщила 11 июня пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Oliver Holzbauer Шасси

Как сказано в сообщении, в самолёте находились 35 пассажиров, среди них пятеро детей. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Читы из-за животного на взлётно-посадочной полосе. Отмечается, что со второй попытки посадка была выполнена успешно. По данным агентства, по взлётно-посадочной полосе бегали собаки.

16 мая в Межгосударственном авиационном комитете заявили об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.