Москва, 16 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили 16 мая об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолёт

Наиболее показательный пункт отчёта МАК — число авиапроисшествий на один миллион вылетов; в пассажирских перевозках в 2022 году он оказался на самом низком уровне — 1,2. Общее число погибших в авиакатастрофах пассажиров снизилось до 28 человек (снижение более чем в три раза), что тоже стало лучшим показателем в истории отечественной гражданской авиации.

По данным «Ведомостей», в 2022 году в России произошли 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. В 2021 году — 18 катастроф и 70 погибших. По данным МАК, в прошлом году причиной 85% происшествий стал человеческий фактор. Исходя из имеющихся данных, в комитете порекомендовали проверять лётный и диспетчерский составы на предмет знаний по психологии и ввести должность штатного психолога авиакомпании.