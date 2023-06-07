Чита, 7 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Читы из-за животного на взлётно-посадочной полосе, сообщили пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 13:26 (7:36 мск) самолёт авиакомпании «Аэросервис», выполняющий рейс АЯ-174, при выполнении посадки ушёл на второй круг по причине нахождения в пределах ВПП животного», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Отмечается, что со второй попытки посадка была выполнена успешно.

По данным агентства, по взлётно-посадочной полосе бегали собаки.

Как передавало ИА Регнум, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили 16 мая об улучшении безопасности полётов в России. Отмечается, что это произошло, несмотря на многочисленные санкционные ограничения. Безопасность полётов по итогам 2022 года оказалась на самом высоком уровне за последние пять лет.