Курган, 11 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Жительница города Шумиха Курганской области скончалась после отравления суррогатным сидром, произведённым в Самарской области, сообщила 11 июня пресс-служба губернатора региона.

УМВД России по Ульяновской области/РИА Новости

«Пациентка, поступившая в тяжёлом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась сегодня, 11 июня», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола. Власти региона принесли соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в состоянии комы в больницу была доставлена одиннадцатиклассница. В городе Шумиха две 17-летние девочки купили сидр со вкусом кокоса и ананаса в сетевом разливном магазине, выпили его и почувствовали себя плохо. Школьница, впавшая в кому, выпила 2,5 л напитка, её подруга — 1,5 л. Второй девочке госпитализация не потребовалась.

Всего в регионе зафиксировали два случая отравления контрафактным сидром. Следственное управления СК по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Как стало известно 8 июня, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.