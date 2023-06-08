Москва, 8 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Ядовитый сидр, которым насмерть отравились 30 человек, был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало поводом для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова, сообщила 8 июня пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полицейские установили, что со склада учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» была похищена спиртосодержащая жидкость. Она послужила сырьём для изготовления алкогольных напитков, поступивших в нелегальный оборот под торговой маркой «Мистер Сидр».

«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — пояснили в МВД.

За хищение спиртосодержащей жидкости задержаны два жителя Самары, их сообщники устанавливаются. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение освободить от должности заместителя начальника регионального главка МВД генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал в области деятельность тыловых подразделений. Также будет уволен начальник областного центра хозяйственного и сервисного обеспечения полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Как сообщало ИА Регнум, в результате отравления ядовитым сидром, изготовленным в Самарской области, в разных регионах России пострадали 96 человек. Зарегистрировано 30 смертельных исходов, трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии. Предприниматель Анар Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогата, пытался уничтожить продукцию и этикетки к ней в ходе следственных действий.