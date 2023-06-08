Самара, 8 июня, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника главного управления МВД по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, сообщила 8 июня пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении сказано, что Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка МВД.

Также Колокольцев освободил от должности и начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области полковника внутренней службы Александра Ремнёва.

Поводом для увольнений стало расследование канала поставок «Мистера Сидра». Установлено, что со склада учреждения была похищена спиртосодержащая жидкость, которая послужила сырьём для изготовления алкогольных напитков под этой торговой маркой. По факту хищения задержаны два человека, а также сержант полиции, который охранял склад и пропустил злоумышленников на территорию.

По последним данным Минздрава РФ, суррогатным сидром в российских регионах отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия. В России полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» после массовых отравлений.