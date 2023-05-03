Киев, 3 мая, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Киеве намерены увеличить число жителей, говорящих по-украински. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции. Её приняли депутаты местного городского совета, сообщило 3 мая издание «Вечерний Киев».

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев

В статье указывается на высокую важность принятого документа, поскольку язык ― это основной признак нации.

«Но, к сожалению, на Украине (в столице также) ещё много людей разговаривают на русском ― чужом для нас языке», ― отмечено в статье.

По данным издания, с 2000 по 2023 год доля киевлян, использующих украинский в повседневной речи, выросла с 15% до 44%.

Мероприятия, реализуемые в рамках концепции, охватят сферы образования, культуры, общественный транспорт, сферу услуг. Документом предполагается создание клубов изучения украинского языка в 139 городских библиотеках, кинопоказов украинского кино, стендап-вечеров для молодёжи и поощрение использования украинского языка в школах.

Как заявил журналистам глава общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея, речь идёт о «ласковой украинизации», а не навязывании.

Как сообщало ИА REGNUM, дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в 2014 году. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: только украинский язык является по этому закону государственным.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

В апреле Одесский театрально-художественный колледж уволил 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств, который включал студентам музыку Петра Чайковского и вёл занятия на русском языке. Ранее за отказ вести лекции на украинском языке от работы отстранили преподавателя Государственного налогового университета в городе Ирпень (Киевская область) Любовь Воробьёву. Перейти с русского на украинский её попросила одна из студенток. В ответ преподаватель заявила, что ведёт лекции на русском языке уже 35 лет.