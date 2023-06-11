Москва, 11 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт считает своей ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом 11 июня говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина по случаю 10-летия со дня проведения первого съезда организации.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул важность помощи, которую Народный фронт оказывает жителям страны: благоустройство населённых пунктов, повышение качества здравоохранения и образования, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству.

Также он отметил работу прямой линии Народного фронта, которая принимает обращения миллионов граждан.

Глава государства подчеркнул, что прошедшие годы были временем развития и становления Народного фронта. По его словам, во всех регионах страны созданы отделения, каждое из которых объединяет команду единомышленников.

Как сообщало ИА Регнум, в мае онлайн-марафон в поддержку проекта Общероссийского народного фронта «Всё для победы!» собрал за сутки более 25,5 млн рублей. Глава исполкома организации Михаил Кузнецов рассказал, что на собранные деньги будут приобретены 17 специальных наборов стоимостью около 1,5 млн рублей каждый.

В набор входят квадроцикл и «рюкзак военкора», в котором будут тепловизор, металлоискатель, перископ, монокуляр, мультитул, тактическая аптечка, набор для ухода за оружием, маскировочная сеть, налокотники, наколенники, термос, зарядные устройства.