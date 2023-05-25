Москва, 25 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Более 25,5 млн рублей собрал за сутки онлайн-марафон в поддержку проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Всё для победы!» на канале «Соловьёв LIVE».

Общероссийский народный фронт Онлайн-марафон в поддержку проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Всё для победы!»

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал, что на собранные во время марафона деньги будут приобретены 17 дополнительных специальных наборов стоимостью около 1,5 млн рублей каждый.

В набор входят квадроциклы и «рюкзаки военкора», в котором будут тепловизор, металлоискатель, перископ, монокуляр, мультитул, тактическая аптечка, набор для ухода за оружием, маскировочная сеть, налокотники, наколенники, термос, зарядные устройства.

Наборы отправят в подразделения по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР.

По словам военного корреспондента Николая Долгачёва, квадроциклы очень востребованы на фронте для мобильного передвижения. Он отметил, что вопрос технического снаряжения существенно влияет на то, насколько быстро и эффективно решаются задачи на передовой.

Онлайн-марафон был приурочен к годовщине проекта Народного фронта «Всё для победы!». За это время удалось организовать сбор и обеспечить доставку помощи, приобретённой в рамках разных специальных сборов, в их числе — «Защитникам Отечества», «Врачам на передовой» и другие.