Москва, 11 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В 2025 году в России пенсии по старости проиндексируют два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — сказал он «Российской газете».

Депутат добавил, что при переходе на расчёт пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Росстат выпустил доклад, в котором говорится, что в январе 2023 года средний размер назначенных пенсий по стране составил 19 322 рубля, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом по сравнению с декабрем уровень пенсий вырос на 4,2%.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что жители страны имеют возможность оформить ту пенсию, которая будет для них наиболее выгодна и обеспечит получение большей суммы.