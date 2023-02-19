Москва, 19 февраля, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Жители России имеют возможность оформить ту пенсию, которая будет для них наиболее выгодна и обеспечит получение большей суммы. О том, как правильно сделать выбор, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

24rus.ru Подсчет пенсии

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Он пояснил, что вариантов получения пенсий есть несколько, и сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также люди, получившие инвалидность на войне, могут оформить сразу две выплаты. Остальным россиянами придётся выбирать.

Юрист привёл пример с ситуацией работающего жителя России в пенсионном возрасте. Этой категории населения будет выгоднее всего продолжать копить пенсионные баллы, работая и получая социальную пенсию, а затем, возможно, перейти на страховую пенсию по инвалидности. Те, кому выплачивают военную пенсию, могут перейти на пенсию по старости, если получат право на надбавки в случае потери кормильца.

Получателям выплат нужно будет самим выбирать наиболее выгодный вариант, пояснил Иван Соловьёв. Он отметил, что пенсионный фонд не будет менять категории выплат автоматически.

«Придётся изучить законы, получить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения и рассчитать для себя оптимальный на данный момент вариант», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, которые получили инвалидность в ходе российской военной операции на Украине, смогут получать две пенсии, а также другие предусмотренные законодательством компенсации, ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.