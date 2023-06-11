Белгород, 11 июня, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Движение электричек и пригородных поездов приостановлено в Белгородской области после схода 15 грузовых вагонов под Алексеевкой. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков заявил в видеообращении, опубликованном 11 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Он отметил, что все вагоны были пустые. Ни работники железной дороги, ни местные жители не пострадали. Следственные органы устанавливают причины происшествия.

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«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — сказал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в Алексеевском городском округе 15 грузовых вагонов сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией, состав следовал на одно из предприятий.