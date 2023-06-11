В Белгородской области приостановили движение поездов после аварии
В Белгородской области после схода 15 вагонов приостановили движение поездов
Белгород, 11 июня, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Движение электричек и пригородных поездов приостановлено в Белгородской области после схода 15 грузовых вагонов под Алексеевкой. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков заявил в видеообращении, опубликованном 11 июня в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
Он отметил, что все вагоны были пустые. Ни работники железной дороги, ни местные жители не пострадали. Следственные органы устанавливают причины происшествия.
«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — сказал Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, в Алексеевском городском округе 15 грузовых вагонов сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией, состав следовал на одно из предприятий.