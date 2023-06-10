Белгород, 11 июня, 2023, 00:59 — ИА Регнум. В Алексеевском городском округе Белгородской области произошла железнодорожная авария, сообщил 10 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что состав был пустой. Поезд следовал до станции одного из предприятий. На движении пригородных поездов ЧП не отразилось. Причины аварии устанавливают оперативные службы, добавил глава Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в Ульяновской области сошёл с рельсов состав с бензином и газом. Авария произошла возле железнодорожной станции «Ульяновск-2». Одна из цистерн состава перевернулась, но разлива содержимого не произошло. Никто не пострадал.