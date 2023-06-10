Москва, 10 июня, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 10 июня принял решение о заключении под стражу заместителя начальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирёва по делу о мошенничестве.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Снегирёва А. Е. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило РИА Новости в суде.

Арестованному вменяют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в крупном размере).

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что задержанный накануне в Москве Снегирев — заместитель начальника Центра госэкспертизы Росгвардии. Депутат отметил, что Снегирева подозревают в подготовке подложной экспертизы на ремонт одного из зданий МВД.

Предполагается, что Снегирёв мог получить 6 млн рублей, которые были перечислены коммерческой структуре, где работают его родственники. По словам Хинштейна, по делу также проходят бывший глава управления организации капстроительства МВД Дмитрий Петрухин, его экс-заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО «Энергострой» Максим Иванов. Реализация материалов в отношении Снегирёва происходила с участием управления собственной безопасности Росгвардии и с ведома директора Росгвардии Виктора Золотова, отметил депутат.