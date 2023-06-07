Казань, 7 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Матч за Суперкубок России по футболу 2023 года пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани, сообщил 7 июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Andsemar «Ак Барс Арена»

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак Барс Арене», — заявил Леонов.

Ранее также рассматривалась возможность проведения матча за Суперкубок на «ВТБ Арене» в Москве (домашний стадион «Динамо»), однако выбор был сделан в пользу Казани. Матч будет проведён в этом городе впервые.

В игре за Суперкубок встретятся чемпион России (петербургский «Зенит») и обладатель Кубка страны, который определится в матче между московским ЦСКА и «Краснодаром» 11 июля.

В 2022 году матч за «Суперкубок» выиграл «Зенит», на своём стадионе в Петербурге он одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 4:0.