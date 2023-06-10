Нижний Новгород, 10 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проиграл московской «Родине» в ответном стыковом матче за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:2.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На восьмой минуте счёт открыл форвард «Родины» Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, но первым успел на добивание после того, как вратарь Артур Нигматуллин отразил удар. На 24-й минуте нападающий Амур Калмыков увеличил преимущество «Родины», замкнув подачу с углового.

Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Пари НН». Таким образом, по сумме двух игр нижегородский клуб сохранил место в РПЛ. «Родина» продолжит выступление в Первой лиге.

В сезоне 2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» стала пятой в Первой лиге, но московская команда вышла в стыковые матчи, так как занявшая третье место владикавказская «Алания» не получила лицензию РФС-1.

Как сообщало ИА Регнум, воронежский «Факел» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ. Встреча прошла в манеже в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.