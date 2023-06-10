«Пари НН» проиграл «Родине», но остался в РПЛ
«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче, но сохранил место в РПЛ
Нижний Новгород, 10 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проиграл московской «Родине» в ответном стыковом матче за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:2.
На восьмой минуте счёт открыл форвард «Родины» Иван Тимошенко. Он не реализовал пенальти, но первым успел на добивание после того, как вратарь Артур Нигматуллин отразил удар. На 24-й минуте нападающий Амур Калмыков увеличил преимущество «Родины», замкнув подачу с углового.
Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Пари НН». Таким образом, по сумме двух игр нижегородский клуб сохранил место в РПЛ. «Родина» продолжит выступление в Первой лиге.
В сезоне 2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» стала пятой в Первой лиге, но московская команда вышла в стыковые матчи, так как занявшая третье место владикавказская «Алания» не получила лицензию РФС-1.
Как сообщало ИА Регнум, воронежский «Факел» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ. Встреча прошла в манеже в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.