Красноярск, 7 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в манеже в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.

globallookpress.com Футбольный клуб «Факел»

Единственный гол в матче забил нападающий «Факела» Евгений Марков на 77-й минуте. При этом с 58-й минуты «Енисей» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

Ответный матч пройдёт 10 июня в Воронеже.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, 28 мая команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. «Енисей» стал четвёртым в Первой лиге.