Москва, 10 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщается на сайте кабмина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

Отмечается, что перечень пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, в перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов, в том числе для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой.

Кроме того, новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин, а для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил в правительство письмо с просьбой расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2023 год.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что в перечень ЖНВЛП были включены только пять препаратов из 22, рекомендованных ранее комиссией Минздрава, а в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) — ни одного из четырех предложенных специалистами.