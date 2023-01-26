Москва, 26 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Письмо с просьбой расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год направил в правительство России лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

«В число ЖНВЛП не попали не только импортные препараты, но и лекарства, производящиеся в России. Это серьезная ошибка, которую необходимо оперативно исправить, включив в текущий перечень все позиции, одобренные комиссией Минздрава», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в перечень ЖНВЛП были включены только пять препаратов из 22, рекомендованных ранее комиссией Минздрава, а в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) — ни одного из четырех предложенных специалистами.

«Как правило, это очень дорогие лекарства, необходимые для лечения редких и тяжелых заболеваний. Цены на них регулируются государством, поэтому включение или невключение в перечни этих медикаментов для многих больных — буквально вопрос жизни и смерти», — констатировал парламентарий.

Читайте также: ФАС согласовала цены на новую дозировку российского препарата «L-тироксин»