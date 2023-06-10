Москва, 10 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Заброшенный садовый участок соседа можно законно оформить на себя одним из трёх вариантов. Об этом рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Александр Натрускин/РИА Новости Никита Чаплин

Согласно гражданскому законодательству, у недобросовестного собственника можно изъять участок, который заброшен более трёх лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. Это первый вариант, но он возможен только по решению суда и при наличии доказательств нарушения закона.

«Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу», — сообщил РИА Новости Чаплин.

Кроме того, землю, у которой нет фактического собственника, могут признать бесхозной. Так бывает, если бывший собственник отказался от прав на участок или умер, а наследники вовремя не вступили в права собственности и забыли про землю. После обращения соседа муниципалитет может начать поиск собственника и, не найдя его, заявить об этом в Росреестр. Это также не означает немедленную смену собственника участка, пояснил Чаплин.

Третий вариант получения прав на участок связан с приобретательной давностью. Полноправным собственником может стать лицо, которое ухаживает за земельным участком или открыто живёт в бесхозном доме, а законные владельцы не объявляются в течение 15 лет.

По словам парламентария, в этом случае проблема заключается в наличии записи о собственнике в реестре. С такой записью использовать приобретательную давность не удастся. Однако в судебной практике есть случаи освоения гражданами земли на размежёванных участках. После 15 лет владения они могли претендовать на получение участков в собственность.

Свои нормы и программы могут действовать в отдельных регионах. Около года назад российское правительство утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях, напомнил Чаплин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Чаплин объяснил, что на даче нельзя закапывать мусор, исключая ветки и листья, да и то лишь в определённых местах. Строительные отходы надлежит вывозить спецмашиной. Парламентарий также посоветовал дачникам не украшать участки гномами, прудиками и разноцветной галькой — это превратилось в антитренд.