Москва, 20 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия») посоветовал жителям не украшать дачные участки гномами, прудиками и разноцветной галькой, так как всё это вышло из моды. Об это он рассказал корреспонденту РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

«Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны», — сказал Чаплин.

Он отметил, что скульптуру можно установить, если она органично встраивается в дизайн участка.

Депутат также добавил, что сейчас во всем существует тренд на естественность, использование натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька — антитренд сезона. Она имеет место быть только на детской площадке. Еще один антитренд — пластиковые пруды. Они неактуальны и непрактичны, считает Чаплин. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка.

«Лобное место с костром — старомодно и пожароопасно», — рассказал депутат.

При этом Чаплин напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров.

Следующим антитрендом он назвал деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм, уточнил депутат.