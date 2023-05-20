Депутат Чаплин рассказал о дачных антитрендах
Депутат Чаплин призвал не украшать дачные участки гномами и прудиками, так как это вышло из моды
Москва, 20 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия») посоветовал жителям не украшать дачные участки гномами, прудиками и разноцветной галькой, так как всё это вышло из моды. Об это он рассказал корреспонденту РИА Новости.
«Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны», — сказал Чаплин.
Он отметил, что скульптуру можно установить, если она органично встраивается в дизайн участка.
Депутат также добавил, что сейчас во всем существует тренд на естественность, использование натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька — антитренд сезона. Она имеет место быть только на детской площадке. Еще один антитренд — пластиковые пруды. Они неактуальны и непрактичны, считает Чаплин. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка.
«Лобное место с костром — старомодно и пожароопасно», — рассказал депутат.
При этом Чаплин напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров.
Следующим антитрендом он назвал деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм, уточнил депутат.