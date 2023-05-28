Москва, 28 мая, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья, пояснил, почему нельзя закапывать мусор на даче, а также как разрешается сжигать ветки и мусор на приусадебном участке.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

Парламентарий отметил, что зачастую дачники полагают, что можно просто закопать мусор на своём участке. Оказывается, так делать нельзя — нарушается состояние почвы и экология.

«Для утилизации строительных отходов надо заказать спецмашину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют санитарным требованиям», — пояснил Чаплин РИА Новости.

Депутат напомнил, что с 1 марта при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно быть на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного. Неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено.

Как сообщало ИА Регнум, в России для тех дачников, которые не уважают природу, существует ряд штрафов, заявила директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

За нарушение правил пожарной безопасности дачников могут оштрафовать на 5-15 тыс. рублей даже на собственном дачном участке. Если по вине дачника произошёл пожар и пострадало имущество и люди, то ответственность может быть уже уголовной.