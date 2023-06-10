Богота, 10 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Колумбии обнаружили живыми четверых детей, числившихся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Кадр из видео

«Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал он в Twitter.

ВС страны опубликовали в соцсетях фото, на которых дети находятся в окружении военных. На кадрах видны все четверо детей, в том числе младенец, которому уже после авиакатастрофы исполнился год.

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа, в которую попал Cessna 206, произошла в начале мая в департаменте Какета на юге Колумбии. Пилот самолёта успел подать аварийный сигнал. Внутри салона находилось тело пилота. Позднее спасателям удалось найти тела ещё двоих взрослых.

В середине мая президент Петро уже сообщал об обнаружении детей, однако позже он извинился и заявил, что полученная информация не подтвердилась.