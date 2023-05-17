Дарья Юдкевич ИА REGNUM Джунгли

Колумбийские военнослужащие обнаружили живыми в джунглях Колумбии четырех детей, которые летели на самолёте Cessna 206, потерпевшем крушение 1 мая, сообщил 17 мая в своём микроблоге президент страны Густаво Петро.

Они провели в лесу 16 дней. Самому младшему ребенку 11 месяцев, а старшему — 13 лет. Все они являются детьми Магдалены Мукутуи — пассажирки самолёта, погибшей при падении воздушного судна.

Авиакатастрофа, в которую попал Cessna 206, произошла в департаменте Какета на юге Колумбии. Пилот самолёта успел подать аварийный сигнал.

Поиски упавшего воздушного судна проходили более чем 370 часов. Внутри салона находилось тело пилота. Позднее спасателям удалось найти тела ещё двоих взрослых.