Лондон, 10 июня, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Британские власти выделят 150 млн фунтов стерлингов на программу помощи украинским беженцам, подыскивающим собственное жилье, сообщается на сайте правительства Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Отмечается, что эти средства могут быть направлены на то, чтобы помочь нуждающимся найти себе работу, которая позволяла бы им арендовать постоянную жилплощадь. В заявлении также говорится, что в Британии действует программа помощи, в которой приняли участие 124 тысячи украинских беженцев.

Кроме того, в сообщении сказано, что министерство транспорта Британии увеличит с одного года до трех лет срок действия водительских прав для беженцев с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта издание Express написало о том, что украинские беженцы в Британии столкнулись с серьезной проблемой, которая связана с тем, что местные власти потребовали от прибывших перерегистрировать ввезённые с Украины автомобили.

В середине апреля газета Daily Mail сообщила, что британцы, приютившие беженцев с Украины, потребовали тщательнее проверять биографию нуждающихся в помощи из-за случаев мошенничества и воровства со стороны приезжих.