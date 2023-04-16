Лондон, 16 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Жители Великобритании, приютившие беженцев с Украины, потребовали тщательнее проверять биографию нуждающихся в помощи после случаев мошенничества и воровства. Об этом пишет 16 апреля газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Издание отмечает, что украинские беженцы могут бесплатно жить в домах британцев и получать денежное пособие, при этом многие злоупотребляют социальными льготами и утаивают правду о своём финансовом положении.

Так, британцы жалуются, что их гости ходят за покупками в модный лондонский универмаг Harrods, покупают гаджеты Apple, солнцезащитные очки Dolce & Gabbana и оплачивают дорогие косметические процедуры.

«Видимо, это самые необходимые вещи для возвращения в страну, охваченную вооружёнными действиями», — заявил один из недовольных британцев.

«Пострадавшие» объединились в онлайн-сообщество, чтобы помогать друг другу. В их числе «жертвы предполагаемых краж и мошенничества», а также жёны, чьи мужья увлеклись украинками.

Местные жители считают, что власти должны тщательнее проверять беженцев, чтобы точно понимать, кому нужна помощь, а кому — нет. Чиновники в правительстве королевства отрицают широкое распространение злоупотреблений со стороны беженцев и заявляют, что речь идёт о частных случаях.

Британские семьи, отмечает газета, с февраля 2022 года приютили у себя около 170 тыс. украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские беженцы возмутились из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Они пожаловались на отсутствие приватности в воинских казармах, плохие санитарные условия и слабый уровень обучения детей. Власти пообещали принять меры.