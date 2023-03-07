Лондон, 7 марта, 2023, 06:05 — ИА Регнум. В бюрократическую ловушку попали украинские беженцы в Великобритании в связи с требованием местных властей перерегистрировать ввезённые с Украины автомобили. Об этом 6 марта пишет издание Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Прибывшие в Великобританию вынужденные переселенцы с территории Украины оказываются перед выбором: либо возвращать свой автомобиль на родину, либо потратит крупную сумму на легализацию своего транспортного средства в Британии.

Изначально власти Великобритании обещали выдать беженцам разрешение на въезд в страну на автомобиле сроком на три года. Однако позднее было объявлено, что разрешение действует только шесть месяцев, после чего требуется перерегистрация, подразумевающая приведение автомобиля к британским стандартам.

Для легализации автомобиля часто требуется поменять на нём фары, противотуманные фонари и другие детали, такие операции многим беженцам недоступны из-за их высокой цены. Как показали проведённые среди украинских беженцев опросы, многим потребовалось потратить на модификацию своих автомобилей под британские стандарты «сотни и даже тысячи фунтов стерлингов». При этом никто не знает, как вернуть на Украину автомобиль, уже сменивший украинскую регистрацию на британскую.

Как отмечает Express, создавшаяся ситуация «привела в ярость» местных проукраинских активистов. Они потребовали от властей обращаться с украинскими беженцами так же, как с другими временными резидентами, которым позволено не перерегистрировать свои автомобили.