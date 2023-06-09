Москва, 9 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, обвиняемого в хищении метанола, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр», сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM «Мистер Сидр»

«Избрать в отношении Дмитрия Егорова заключение под стражу на два месяца до 8 августа 2023 года включительно», — сказал судья.

Самарский районный суд Самары ранее в пятницу заключил под стражу другого фигуранта — Артёма Айрапетяна.

По данным следствия, в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с сержантом полиции Иваном Гребёнкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка «Мистер Сидр». Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребёнкин — в краже спирта.

Следственный комитет России расследует уголовные дела по фактам массового отравления граждан суррогатным алкоголем на территории нескольких субъектов России.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов с 2022 года производил в посёлке Винтай в Самаре напиток «Мистер Сидр», который поставлялся в российские регионы. Гусейнов арестован, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время Айрапетян обвиняется по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

В отношении Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, информация о массовом отравлении россиян начала поступать 5 июня: жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. С тех пор количество пострадавших от суррогатного алкоголя ежедневно росло.

Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовии.

В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек. Зафиксирован 31 летальный случай, уточнили в министерстве.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Главное следственное управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.