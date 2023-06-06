Москва, 7 июня, 2023, 00:58 — ИА Регнум. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Главное следственного управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство. Как сообщили 6 июня в пресс-службе ведомства, будет создана следственная группа, имеющая опыт расследования подобных преступлений.

Sledcom.ru Следственный комитет

В СКР напомнили о продолжении расследований уголовных дел, возбуждённых по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после отравления людей спиртосодержащей жидкостью в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия.

По данным следствия, задержанный ранее индивидуальный предприниматель осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки.

Мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более человек. По решению суда его заключили под стражу.

По результатам экспертизы установлено, что в изъятом напитке в Ульяновской области были примеси метанола и этилбутирата в опасных для человека пропорциях. В Удмуртии изъяли оптовую партию нереализованного суррогата объёмом более 12,5 тыс. литров.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минздрава на 20:00 мск 6 июня, количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. В регионах зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр».