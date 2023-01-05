Мариуполь планируется возрождать рекордными темпами — Пушилин
Пушилин заявил, что Мариуполь планируется возродить рекордными темпами
Донецк, 5 января, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Все не подлежащие восстановлению жилые дома в Мариуполе собираются снести в 2023 году, до начала отопительного сезона. Остальные городские здания, как ожидается, к этому сроку будут восстановлены. Об этом заявили во время визита в город заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Были осмотрены несколько зданий, которые предстоит восстановить, в том числе жилой комплекс на улице Семененко, школа №27, Приазовский государственный технический университет. Денис Пушилин после визита в Мариуполь отметил, что город стал намного чище, но работы предстоит ещё очень много. Обсуждалось также восстановление городских коммерческих объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и заместителем министра обороны РФ Виктором Горемыкиным посетил военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики.