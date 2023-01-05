Донецк, 5 января, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Все не подлежащие восстановлению жилые дома в Мариуполе собираются снести в 2023 году, до начала отопительного сезона. Остальные городские здания, как ожидается, к этому сроку будут восстановлены. Об этом заявили во время визита в город заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

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«Все дома, которые не подлежат восстановлению, должны быть снесены даже не до конца года, а до начала отопительного сезон. Задача минимум — это полноценное обеспечение теплом всех объектов, гарантированно обеспечить социальные объекты — школы, садики, больницы, объекты культуры. Каждый взять на учёт за январь. По каждому объекту должен быть план действий», — отметил Марат Хуснуллин.

Были осмотрены несколько зданий, которые предстоит восстановить, в том числе жилой комплекс на улице Семененко, школа №27, Приазовский государственный технический университет. Денис Пушилин после визита в Мариуполь отметил, что город стал намного чище, но работы предстоит ещё очень много. Обсуждалось также восстановление городских коммерческих объектов.

«Город должен приобретать всю необходимую инфраструктуру для полноценного функционирования. Это по сути даёт задел на восстановление всех остальных городов, которые сейчас пока ещё под обстрелом», — сказал Денис Пушилин, пояснив, что населённые пункты будут восстанавливать сразу после их освобождения и рекордными темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и заместителем министра обороны РФ Виктором Горемыкиным посетил военнослужащих, раненных после атаки на здание ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики.