Москва, 8 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В ситуации с нападением акулы на российского туриста в Хургаде нужно разбираться, потому что сейчас непонятно, были ли на берегу предупреждающие флаги, а в воде — специальные оградительные от опасных рыб сетки. На это призвал обратить внимание президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с ИА Регнум.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент Союза туристических агентств Сергей Голов

Ранее в генконсульстве России сообщили о гибели молодого человека в результате нападения акулы в Красном море. Инцидент произошёл в районе Dream Beach в Хургаде.

Президент СТА отметил, что в указанной части Египта есть общественный пляж с таким названием, поэтому ситуация могла произойти не в пределах отеля, где к безопасности туристов предъявляют повышенные требования, а на общественной территории, где ответственность ложится на муниципалитеты.

«Нужно разбираться, где точно это произошло — на территории отеля или в общественном месте. В любом случае там должны были быть предупредительные знаки, что купание запрещено. Если спасатели на пляже выставляют красный флаг, значит, в воду заходить нельзя», — отметил Голов.

По словам эксперта, некоторые туристы редко обращают внимание на предупредительные знаки на берегу и даже красный цвет не всегда смущает отдыхающих, особенно если на море штиль. При этом такой флаг может свидетельствовать об опасности присутствия крупных и хищных рыб в воде. Есть также и специальные знаки с изображением рыб, которые тем более подтверждают о небезопасности купания. Также Голов рассказал, что все отели должны использовать для защиты отдыхающих специальные противоакульи сетки, которые ограждают зону для купания от выхода в открытое море. Но иногда и сами туристы провоцируют появление хищников возле берегов.

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«Туристы могут кормить мелкую рыбёшку или выбрасывать в море остатки еды. Это служит кормом для мелких рыб, которые, в свою очередь, являются приманкой для более крупных хищников. Нужно следить за этим и не подкармливать мелких рыб», — добавил Голов.

При этом президент СТА отметил, что ситуация с нападением, конечно, отрицательно повлияет на спрос туров в Египет. Это уже далеко не первый случай с гибелью туристов в регионе из-за нападения акул. Голов выразил соболезнования семье погибшего россиянина и выразил надежду, что власти страны в этот раз будут более тщательно расследовать инцидент и предпринимать должные меры для безопасности других туристов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года на египетском курорте произошла целая серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии. А через несколько дней там же погибла гражданка Румынии.

Кроме того, в ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.